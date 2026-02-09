Catherine O‹Hara: Daran starb der «Schitt›s Creek»-Star

Grosse Trauer ihrer Film– und Serienfamilien

Der Tod der zweifachen Emmy–Preisträgerin hatte eine Welle an Trauerbekundungen ausgelöst. Macaulay Culkin (45), der in «Kevin – Allein zu Haus» und «Kevin – Allein in New York» ihren Sohn spielte, verabschiedete sich öffentlich von seiner «Mama». Er habe gedacht, dass sie noch mehr Zeit zusammen hätten. Auch Regisseur Chris Columbus (67) teilte emotionale Worte. Die Besetzung von «Schitt‹s Creek», inklusive der Serienschöpfer Eugene (79) und Dan Levy (42), schloss sich dem an. Es sei ein Geschenk gewesen, «all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O›Haras Brillanz tanzen zu dürfen», schrieb Dan Levy etwa auf Instagram.