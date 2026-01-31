Catherine O'Hara: Sie wollte als Mutter in Erinnerung bleiben

Die verstorbene Catherine O'Hara (1954–2026) gehört zu den bekanntesten Filmmüttern. Sie wurde unter anderem einst als die Mutter im Klassiker «Kevin – Allein zu Haus» berühmt und spielte zuvor etwa auch die Stiefmutter in «Beetlejuice». Vor ihrem Tod sprach die im kanadischen Toronto geborene Schauspielerin allerdings über eine andere Rolle, die ihr offenbar sehr viel wichtiger war: die der Mama ihrer eigenen Kinder im echten Leben.