Catherine Zeta-Jones lässt Morticia Addams aufleben

Partnerlook mit Jenna Ortega

Wie in den vergangenen Jahren Trend geworden, nutzt Catherine Zeta–Jones – und ebenso Co–Star Jenna Ortega (22) – die Serienpromotion auch als modische Hommage an ihre Rolle. Am Dienstagabend erschienen die «Wednesday»–Hauptdarstellerin und ihre Serienmutter zu einem Fan–Screening im Paris Theatre in New York City quasi im Partnerlook.