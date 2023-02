Catherine Zeta-Jones stiehlt Michael Douglas in Traumrobe die Show

Weitere «Ant-Man»-Stars anwesend

Michael Douglas erschien zur Premiere in einem marineblauen Anzug mit gepunkteter Krawatte und weissem Hemd. Er spielt in dem neuen Marvel-Film erneut die Rolle des Dr. Henry «Hank» Pym. «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» startete am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Der Streifen läutet die fünfte Phase im Marvel Cinematic Universe ein. Bei der Premiere in London schritt unter anderem auch Hauptdarsteller Paul Rudd (53) und Kang-Darsteller Jonathan Majors (33) über den Teppich.