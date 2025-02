Catherine Zeta-Jones übernimmt Hauptrolle in neuer Rachethriller-Serie

Die britische Schauspielerin Catherine Zeta–Jones (55, «Wednesday») ist in ein neues Serienprojekt involviert. In «Kill Jackie» (Arbeitstitel) wird sie die Hauptrolle übernehmen und als eine der ausführenden Produzentinnen fungieren. Die Rachethriller–Serie von Prime Video, Fremantle und Steel Springs Pictures basiert auf dem Roman «The Price You Pay» von Nick Harkaway (52), den er unter seinem Pseudonym Aidan Truhen veröffentlichte.