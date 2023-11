Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern ihren 23. Hochzeitstag

Michael Douglas und Catherine Zeta–Jones lernten sich 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich kennen und lieben. Die beiden heirateten am 18. November 2000 im Plaza Hotel in New York City. Fünf Monate zuvor wurde die Scheidung von Douglas und seiner Ex–Frau Diandra Luker (67) rechtskräftig. Zeta–Jones und Douglas haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Douglas darüber hinaus aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn, den Schauspieler Cameron Douglas (44).