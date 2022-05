Cathy Hummels bedankt sich bei zwei wichtigen Männern in ihrem Leben

Cathy Hummels (34) hat anlässlich des Vatertags an diesem Donnerstag (26. Mai) in einem Instagram-Post zwei «wichtigen Männern» in ihrem Leben gedankt. Zu einem Bild mit Mats Hummels (33), Vater ihres Sohnes Ludwig (4), schrieb sie: «Die meisten von euch kennen ihn. Den Fussballer. Den privaten Mats hingegen nur sehr wenige. Ich kenne ihn ziemlich gut und schon sehr lange. 15 Jahre.» Der 33-jährige Profifussballer sei Ludwigs wunderbarer Papa «und auch, wenn unser Family-Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig», schreibt die Moderatorin und Influencerin weiter. «Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes sorgenfreies Leben hat. Danke dafür.»