Cathy Hummels darf mit Weltmeister ran: Die Duos der «Promi-Darts-WM»

Gülcan Kamps (43) bildet mit Luke Humphries (30), dem Weltmeister von 2024, ein Duo. Auf der Bühne sind sie aber zu dritt, denn die Moderatorin ist schwanger. Deshalb hat sie den Spitznamen «Baby Power» gewählt. Joey «Der Ire» Kelly (53) spielt mit Michael van Gerwen (36), der brasilianische Ex–Fussballer und «Kugelblitz» Ailton (52) mit Stephen Bunting (40). Der Engländer gewann die Promi–WM im letzten Jahr und ebenfalls mit einem Fussballer: Patrick Owomoyela (46). Der österreichische TV–Koch Alexander «Der Schla–Wiener» Kumptner wechselt sich derweil mit Nathan Aspinall (34) ab.