Cathy Hummels: Darum bleibt ihr Sohn den sozialen Medien lieber fern

Sohn Ludwig nicht an Social Media interessiert

Teilnehmer Noah Cremer (geb. 2002) ist ein TikTok–Star, den Hummels als «total lieb und sehr höflich» erlebt hat. Ihren eigenen TikTok–Account nutzt sie wenig. «Das ist nicht meine Plattform und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Ich bin eher ein Ästhet und mag lieber Fotos. Ich finde Videocontent auch gut, aber was mich daran stört ist, dass das alles immer so schnell abläuft und es so ein Überangebot gibt. Mich überfordert das mental. Ich kann das nicht verarbeiten. Ich schaue mir lieber weniger an, aber dafür hochwertige Sachen.»



Ihr Sohn Ludwig (6) hat noch keine Social–Media–Accounts, erzählt Cathy Hummels weiter. «Er weiss, dass ich mit Instagram viel arbeite. Aber Ludwig ist anders, den interessiert das nicht. Der sieht bei seinem Papa und seiner Mama, wie das funktioniert, und er mag es gar nicht, wenn wir zu viel am Handy sind. Klar darf er auch mal ein bisschen am iPad spielen oder auch mal fernsehgucken. Aber nach 20 Minuten reicht es ihm und er spielt lieber wieder Fussball oder Schach.»