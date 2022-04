Die dritte Staffel «Kampf der Realitystars» steht in den Startlöchern: Ab dem 13. April (immer mittwochs um 20:15 Uhr, auch via RTL+) wird in der RTLzwei-Show erneut eine Gruppe von Promis für mehrere Wochen gemeinsam in einer Sala an einem thailändischen Strand hausen und in verschiedenen Spielen um 50.000 Euro kämpfen. Cathy Hummels (34) wird die Stars wieder durch die «Stunde der Wahrheit» führen und die Rauswahl von Kandidatinnen oder Kandidaten begleiten. «Wir haben neue Spiele und wieder jede Menge Wendungen. Die Show macht wie bei Staffel eins und zwei einfach süchtig», freut sich die Moderatorin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news auf die Ausstrahlung der neuen Folgen. Ein Kandidat steche in der neuen Staffel besonders heraus.