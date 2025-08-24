Cathy Hummels: «Das hat mein Herz gebrochen»

«Das hat mein Herz gebrochen»

Im Interview mit Moderatorin Janin Ullmann (43) schildert Cathy Hummels, dass sie selbst erst aus den Medien von dem Abschiedsspiel ihres Ex–Mannes erfahren habe. «Ich bin ja nicht mehr in der Fussballwelt und wir hatten dazu auch nicht gesprochen», erklärt sie. Doch auch ihr gemeinsamer Sohn Ludwig stiess beim Durchblättern einer Zeitung auf die Schlagzeilen. «Er hat mich gefragt: ‹Warum war ich denn da eigentlich nicht mit dabei? Warum war ich nicht eingeladen? Das ist doch komisch›», wollte Ludwig von seiner Mutter wissen, die selbst keine Antwort darauf hatte.