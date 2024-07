Cathy Hummels feiert Kindergarten-Abschied von Sohn Ludwig

Erst Mallorca, dann steht der Ernst der Grundschule an

Den Abschied vom Kindergarten wird Ludwig mit seiner Mutter auf Mallorca feiern, wie Cathy Hummels in ihrem Instagram–Post weiter verrät – «wir feiern am Ballermann mit Ball». Im Spätsommer steht für Ludwig dann die Einschulung an. Oder, wie es seine Mama ausdrückt: «Bye Bye Kindergarten and Hello Schule».