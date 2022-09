Cathy Hummels: «Ich versuche aus Krisen zu wachsen»

«Ich fühle mich wohl in meinem Körper und habe mich mittlerweile so akzeptiert, wie ich bin», führt die 34-Jährige aus. Negativen Kommentaren in den sozialen Medien schiebt sie konsequent einen Riegel vor. Auch die Trennungsschlagzeilen rund um ihre Ehe mit Mats Hummels (33) kommentiert sie nicht. «Es ist so wichtig, dass man auf sich selbst achtgibt», betont Hummels. «Denn wenn man mit sich selbst zufrieden ist, strahlt man das auch aus.»