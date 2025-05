Cathy Hummels interviewt Markus Söder: Küssen und abschleppen

Mehrere Clips des Treffens, das am Dienstagabend in München vor Publikum stattfand, haben Hummels und Söder bereits auf ihren Instagram–Accounts veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie sie den Politiker im Dirndl an einem Fass sitzend interviewt. Es werde nicht um Politik, sondern «um den Menschen hinter dem Amt», stellte Hummels gleich zu Anfang klar. Teilweise klappte das: «Ich hatte mehr Angst vor meinem ersten Fass als vor meinem ersten Kuss», verriet Söder, als Hummels ein Fass anzapfte. «Wobei ich zugeben muss, beim Fass haben auch mehr zugeschaut.» Seinen ersten Kuss bekam der Ministerpräsident Bayerns übrigens in der U–Bahn. Zu seinem neuen Bart befragt und ob der seine Frau beim Küssen nicht stören würde, sagte Söder: «Man muss Opfer bringen.»