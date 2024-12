Cathy Hummels joggt im Bikini durch Schneelandschaft

«Habe einfach mein Ding gemacht»

In ihrer Story postete die Ex–Frau von Mats Hummels (36) zudem ein Video, in dem sie in ihrem Outfit durch die Schneelandschaft joggt. «Circa 20 Minuten bin ich auf– und abgelaufen. Danach habe ich mich in der Sauna aufgewärmt. Dann ging es noch mal ins Kältebecken», führt sie über ihr Winter–Workout weiter aus. Das «Bad in der kalten Bergluft» habe ihrem Immunsystem sehr gutgetan. Vor den Blicken verwunderter Wanderer hatte Hummels offenbar keine Angst, wie sie weiter betont: «Inmitten von nichts habe ich einfach mein Ding gemacht. Das Foto sagt mehr als 1000 Worte.»