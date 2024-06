Cathy Hummels muss wegen Stalker die Polizei einschalten

Cathy Hummels (36) berichtet von einer unangenehmen Begegnung mit einem Stalker. Am Freitagabend (14. Juni) drang ein Mann auf ihr Grundstück in München ein und hielt sich längere Zeit in ihrem Garten auf. «Der Typ verfolgt mich schon seit einem halben Jahr, aber das war mir eine Nummer zu krass. Meine Mitbewohner im Haus sagen, sie haben ihn schon öfter vor unserem Haus gesehen, er scheint mich beobachtet zu haben», erzählte die Moderatorin der «Bild»–Zeitung.