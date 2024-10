Cathy Hummels über ihre Ehe mit Mats Hummels: «Wurde sehr degradiert»

Cathy Hummels (36) hat in der Reihe «Krause kommt» in der Ausgabe «With or without you – Über Nacht bei Cathy Hummels» im Gespräch mit Pierre M. Krause (48) offen über ihre gescheiterte Ehe mit Mats Hummels (35) erzählt. Die Influencerin und der Profifussballer waren von 2015 bis 2022 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.