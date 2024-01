Cathy Hummels überrascht ihren Sohn mit einer BVB-Party

Geht Ludwigs Wunsch in Erfüllung?

Der kleine Ludwig eifert seinem berühmten Papa begeistert nach. So fiebert er nicht nur für dessen Verein mit, sondern absolviert auch selbst schon regelmässige Fussball–Trainingsstunden. Ob er einmal Kicker werden will? «Beim Kerzen auspusten hat er sich auch was gewünscht. Ich meine den Wunsch zu kennen, aber man darf es ja nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung», schreibt Cathy Hummels geheimnisvoll und zeigt auch ein Bild von sich, Ludwig und der Geburtstagstorte im BVB–Stil.