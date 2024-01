Cathy Hummels überrascht mit neuer Lockenpracht

Moderatorin Cathy Hummels (35) überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look auf Instagram. In einem Video zeigt sie ihren Followern, wie sie ihre Haare in eine auffällige Lockenpracht verwandelte. «Mein Privatleben ist so langweilig, da habe ich neuen Schwung gebraucht», kommentierte sie ihre Typveränderung.