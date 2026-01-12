Cathy und Mats Hummels: Gemeinsame Geburtstagsparty für Sohn Ludwig

«Natürlich feiern wir alle zusammen»

Gegenüber RTL hatte Cathy Hummels zuvor bereits angekündigt: «Natürlich feiern wir alle zusammen. Es ist Ludwigs Tag.» Ihrem Sohn widmete sie zudem ein längeres Posting, in dem sie betonte, dass sie «nicht stolzer» sein könne. «Ein wenig Wehmut kommt auch auf. Sein Leben in mir wachsen zu spüren, war und ist das Schönste für mich. Du bist ein Wunder. Ein Kind zu bekommen, ein Leben zu erschaffen, ist ein miracle.» Zu mehreren Aufnahmen, unter anderem kurz nach der Geburt, blickte sie zurück: «Happy Birthday mein Junge – von einem kleinen Punkt mit Herzschlag, zu einem wunderschönen Bauch, bis hin zu dir.»