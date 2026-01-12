Cathy und Mats Hummels: Gemeinsame Geburtstagsparty für Sohn Ludwig

Während Cathy (37) und Mats Hummels (37) Weihnachten noch getrennt verbrachten, kamen sie zum achten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig am 11. Januar wieder zusammen. Wie Einblicke in ihrer Instagram–Story verraten, besuchte die Patchwork–Familie eine Zirkusvorstellung.
Ludwig wünschte sich eine Feier im Circus Krone
«Wir sind heute im Circus Krone», liess Cathy Hummels ihre Follower wissen. «War der Wunsch meines Sohnes.» Der Besuch sei ein «grandioses Erlebnis» gewesen. Zu einem Foto, auf dem auch Mats Hummels gemeinsam mit ihr und dem Geburtstagskind zu sehen ist, schrieb sie: «Es war einfach grandios ... chaotisch, magisch & lecker!»
Besonders gross war die Freude bei Ludwig und seinen Freunden über eine süsse Leckerei. «Traum eines jeden Kindes. Zuckerwatte im Gesicht!», kommentierte die 37–Jährige einen Schnappschuss ihres Sohnes, der hinter einer regelrechten Wolke aus Zuckerwatte verschwand. Als Geburtstagsoutfit trug der Achtjährige eine Krone des Zirkusses sowie ein Shirt im Minecraft–Style mit der Aufschrift: «It's my 8th Birthday».
Auch Mats Hummels teilte Eindrücke des Tages, ging allerdings nicht näher auf den Ehrentag seines Sohnes ein. Der ehemalige Fussballer kommentierte einige Vorführungen in der Manege. Zu einer Akrobatiknummer auf einer Schaukel scherzte er: «Ich, wenn ich an nem Spieler festhalte, für den ich viel zu viel Geld bezahlt habe, nur weil ich mir meinen Fehler nicht eingestehen kann.»
«Natürlich feiern wir alle zusammen»
Gegenüber RTL hatte Cathy Hummels zuvor bereits angekündigt: «Natürlich feiern wir alle zusammen. Es ist Ludwigs Tag.» Ihrem Sohn widmete sie zudem ein längeres Posting, in dem sie betonte, dass sie «nicht stolzer» sein könne. «Ein wenig Wehmut kommt auch auf. Sein Leben in mir wachsen zu spüren, war und ist das Schönste für mich. Du bist ein Wunder. Ein Kind zu bekommen, ein Leben zu erschaffen, ist ein miracle.» Zu mehreren Aufnahmen, unter anderem kurz nach der Geburt, blickte sie zurück: «Happy Birthday mein Junge – von einem kleinen Punkt mit Herzschlag, zu einem wunderschönen Bauch, bis hin zu dir.»
2022 bestätigten sie die Trennung
Cathy Hummels und Mats Hummels waren seit 2007 ein Paar und gaben sich 2015 das Jawort. 2022 bestätigten sie nach längeren Spekulationen ihre bereits zurückliegende Trennung, Sohn Ludwig war damals vier Jahre alt. Die Scheidung folgte im Dezember 2022. Während Cathy Hummels seitdem keinen neuen Partner öffentlich gemacht hat, ist Mats Hummels inzwischen mit Model Nicola Cavanis (27) liiert.