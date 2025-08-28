«Caught Stealing»: Schräger Krimi-Thriller mit Starpower

«Die 90er waren eine bemerkenswerte Zeit, eine aufregende Zeit. Es war viel lockerer. Es herrschte ein Gefühl der Unschuld. Die Sowjetunion gab es nicht mehr und der grosse Skandal war Bill Clintons aussereheliche Affäre. Die Menschen freuten sich auf das neue Jahrtausend», schwärmte Aronofsky vor Kurzem im Gespräch mit «The Guardian». Diese positive Energie habe ihn damals als jungen Filmemacher wiederum angetrieben, mit seinen Filmen in düstere Gefilde vorzudringen – seine ganz persönliche, kreative Gegenkultur. Mit «Caught Stealing» verhält es sich nun genau entgegengesetzt: Inzwischen sei die Realität in den USA so frustrierend und trostlos geworden, dass er etwas Leichtherzigeres auf die Leinwand bringen wollte.