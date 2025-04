Causa Diddy: Beyoncé und Jay-Z aus Klage entfernt

Auch diese prominenten Namen kommen in der Klage vor

Manzaro hatte in der ersten Version seiner Klage angegeben, von einer ehemaligen Pornodarstellerin unter Drogen gesetzt worden und durch einen Untergrundtunnel in Combs' Haus gebracht worden zu sein. Dort sei er in einem Raum mit Jay–Z und Beyoncé gewesen. Letztere habe gefragt, warum ein halbnackter Mann mit einem Sexspielzeug vor dem Gesicht vor ihr stehe. Diese Behauptung wurde nun aus der Klage entfernt.