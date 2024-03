Causa Prinzessin Kate: Chef der London Clinic äussert sich

Seit Wochen wird in der Öffentlichkeit über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate spekuliert, nachdem sie seit dem ersten Weihnachtstag nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden war. Mitte Januar hatte der Kensington Palast verkündet, dass sie sich einer nicht näher beschriebenen Bauch–Operation unterziehen musste. Nach rund zwei Wochen in der London Clinic erholt sich die 42–Jährige seitdem im Kreise ihrer Familie.