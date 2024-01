CBS arbeitet an Spin-off zu «Young Sheldon»

«Young Sheldon» endet im Mai

Die finale siebte Staffel von «Young Sheldon», mit Iain Armitage (15) in der Rolle des Sheldon Cooper, startet am 15. Februar bei CBS, am 16. Mai soll die letzte Folge ausgestrahlt werden. Das Spin–off ging 2017 an den Start und erzählt die Vorgeschichte und das Aufwachsen von Cooper. Die finale Folge der Serie «The Big Bang Theory», mit Jim Parsons (50) in der Rolle des erwachsenen Sheldon Cooper, lief 2020 nach 13 Jahren über den Bildschirm.