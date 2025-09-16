«Cedar Cove»-Star Paula Shaw ist mit 84 Jahren gestorben

Schon früh entdeckte sie die Leidenschaft für die Schauspielerei

Shaw wurde am 17. Juli 1941 in der Bronx geboren und begann bereits als Teenager mit der Schauspielerei. Nach ihrem Abschluss am Bard College studierte sie etwa neun Jahre lang bei der legendären Schauspiellehrerin Uta Hagen (1919–2004) und trat gleichzeitig in Off–Broadway–Stücken und im Sommertheater auf. Nachdem sie Ende der 1960er Jahre für die Westküsten–Premiere von Gus Weills Stück «Geese» nach Los Angeles gezogen war, sprach sie bei Lee Strasberg (1901–1982) vor und wurde eingeladen, dem Actors Studio beizutreten.