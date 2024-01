«Celebrity Big Brother»: Zieht Kates Onkel Gary Goldsmith ein?

Das meldet «The Sun» unter Berufung auf ITV–Produzentenkreise. Der umstrittene Geschäftsmann und Bruder von Kates Mutter, Carole Middleton (69), soll einen «saftigen Vertrag ausgehandelt» haben. Goldsmith könne es nun kaum erwarten, ins TV–Haus einzuziehen. Der 58–Jährige soll sich im vergangenen Jahr bereits für das britische Dschungelcamp «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» ins Gespräch gebracht haben.