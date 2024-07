Céline Dion bei Olympia? Emmanuel Macron würde sich freuen

«Ich würde mich riesig freuen»

«Offenbar ist sie in Paris angekommen, das ist grossartig», erklärte Macron im Gespräch mit dem französischen Radiosender France 2. Dion wurde nach ihrer Ankunft in Paris am Dienstag (23. Juli) fotografiert. «Ich würde mich riesig freuen, wenn sie bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnte», so Macron.