Céline Dion beim ESC: Kommt sie oder kommt sie nicht?

Einspieler in der Hauptprobe sorgt für Wirbel

Dion gewann 1988 in Dublin den ESC für die Schweiz – und bescherte dem Land damit einen von bislang drei Siegen in der Geschichte des Wettbewerbs. Ob und wie sie in den diesjährigen Wettbewerb, der in Basel ausgerichtet wird, eingebunden ist – darüber wird seit Wochen spekuliert. Nach der Hauptprobe am 12. Mai gab es vermeintlich die Gewissheit, dass sie nicht auftreten wird. In einem Einspielfilm in der St. Jakobshalle sagte sie: «Ich würde nichts lieber tun, als mit euch in Basel zu sein.» Und: «Es tut mir leid.» Viele Medienvertreter werteten dies als Absage.