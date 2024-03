Céline Dion: «Bin fest entschlossen, eines Tages zurückzukehren»

Auftritt bei den Grammys

Im Dezember 2022 hatte die Sängerin in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass bei ihr das Stiff–Person–Syndrom diagnostiziert wurde, was dazu führte, dass sie ihre geplante Tour absagen musste. Céline Dions Schwester Claudette Dion (75) hat im Dezember 2023 in einem Interview mit dem kanadischen TV–Sender «7 Jours» erklärt: «Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln.» Sie fügte hinzu: «Das bricht mir das Herz, weil sie immer so diszipliniert war.»