Céline Dion: Emotionale Rede bei erstem Auftritt seit Olympia

Das ist für Céline Dion die Bedeutung von Hoffnung

Bei der Gala überreichte die 56–Jährige den «Spirit of Life Award» an Jay Marciano, den Vorsitzenden von AEG Presents. In ihrer Laudatio betonte sie die wichtige Arbeit der Organisation City of Hope, die sich der Krebsforschung und –behandlung widmet: «City of Hope macht so viel mehr als nur wichtige Forschung für neue Behandlungen. Die Organisation kümmert sich um Menschen in ihrer grössten Not, in den schwierigsten und herausforderndsten Momenten ihres Lebens.»