Céline Dion enthüllt: Ein Krampfanfall verhinderte Auftritt beim ESC

Im Vorfeld des vergangenen Eurovision Song Contest in der Schweiz hat vor allem eine Frage keine Ruhe gelassen: Wird der kanadische Superstar Céline Dion (57) wie angekündigt bei dem Mega–Event auftreten können? Bis zuletzt hatten die Fans damals darauf gehofft, am Ende wurden sie jedoch enttäuscht. Stattdessen schickte Dion lediglich eine im Vorfeld aufgezeichnete Nachricht ans Publikum, in der sie ihr Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, doch nicht auftreten zu können.