Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück: Konzerte in Paris angekündigt

In dem Clip wendet sich die 58–Jährige direkt an ihre Fans. Sie habe in den vergangenen Jahren täglich deren Gebete, Unterstützung und Liebe gespürt und sei dafür zutiefst dankbar, sagte Dion. «In diesem Jahr erhalte ich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens – ich bekomme die Chance, euch zu sehen und wieder für euch aufzutreten, in Paris, ab September», sagte sie, und schien bei den entscheidenden Worten kurz von ihren Emotionen überwältigt zu stocken. Sie fühle sich gut, stark und voller Vorfreude – sowie ein wenig nervös und sei vor allem dankbar, sagte Dion noch.