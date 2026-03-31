Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück: Konzerte in Paris angekündigt

Céline Dion (58) hat ihre lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne offiziell bestätigt. Die kanadische Sängerin gab offiziell Konzerttermine in Paris für den Herbst 2026 bekannt. Das geschah im Rahmen einer Geburtstagsfeier im legendären Pariser Café de l'Homme, einem Restaurant mit direktem Blick auf den Eiffelturm. Dion selbst war dabei nicht persönlich anwesend. Stattdessen wurde am Eiffelturm eine Videobotschaft ausgestrahlt, wie unter anderem das US–Magazin «Variety» berichtet. Auch auf Instagram war das Video zu sehen.
In dem Clip wendet sich die 58–Jährige direkt an ihre Fans. Sie habe in den vergangenen Jahren täglich deren Gebete, Unterstützung und Liebe gespürt und sei dafür zutiefst dankbar, sagte Dion. «In diesem Jahr erhalte ich das schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens – ich bekomme die Chance, euch zu sehen und wieder für euch aufzutreten, in Paris, ab September», sagte sie, und schien bei den entscheidenden Worten kurz von ihren Emotionen überwältigt zu stocken. Sie fühle sich gut, stark und voller Vorfreude – sowie ein wenig nervös und sei vor allem dankbar, sagte Dion noch.
Zehn Abende in Paris
Die Konzerte sollen in der Paris La Défense Arena über die Bühne gehen. Zehn Auftritte sind nach derzeitigem Stand zwischen 12. September und 14. Oktober geplant. Laut Pressemitteilung, aus der «Variety» zitiert, wird die Sängerin «ihre beliebtesten Hits auf Französisch und Englisch performen». Die Auftritte markieren Dions erste Konzertreihe, seit ihre «Courage World Tour» im Jahr 2020 aufgrund der Corona–Pandemie abgebrochen werden musste.
Aus der Zwangspause wurde eine lange Unterbrechung ihrer Bühnenkarriere: Dion leidet am Stiff–Person–Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die schmerzhafte Muskelkrämpfe verursacht und sowohl das Gehen als auch den Stimmgebrauch erheblich beeinträchtigt. 2022 machte sie die Diagnose öffentlich, im Dezember desselben Jahres musste sie deshalb alle verschobenen Termine ihrer Tour endgültig absagen.
Vollständig von der Bühne verschwunden ist Dion jedoch nie. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 sorgte sie mit ihrer Präsentation von «Hymne à L'Amour» auf der Bühne am Fuss des Eiffelturms, dem ersten Auftritt seit dem Bekanntwerden ihrer Diagnose, weltweit für Schlagzeilen. Wenig später performte sie bei der Modenschau «1001 Seasons of Elie Saab» in Saudi–Arabien gleich zwei Songs.