Céline Dion über ihre Krankheit: «Als würde dich jemand würgen»

Dass die Krankheit, die zu einer Störung der motorischen Funktion in Form von Muskelverhärtungen und Krämpfen führt, ihre Stimmbänder («ihr Instrument», wie die Künstlerin sagt) angreift, setzt ihr am meisten zu: «Es ist, als würde dich jemand würgen! Es ist, als würde jemand auf diese Weise auf den Kehlkopf drücken», erzählt Dion Journalistin Hoda Kotb (59) in einem exklusiven Interview für «NBC Nightly News», das am 11. Juni ausgestrahlt wird. Dabei legt sie beide Hände um ihren Hals und ahmt eine Strangulation nach.