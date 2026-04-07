Céline Dion weitet Konzertreihe in Paris um sechs Termine aus

Es ist die erste zusammenhängende Konzertreihe der Künstlerin seit fast sechs Jahren. Nachdem sie sich aufgrund einer Stiff–Person–Syndrom–Diagnose (SPS) für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen musste, ist diese Residenz der bisherige Höhepunkt ihres Comebacks. Die Pariser Konzerte folgen auf ihren emotionalen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Jahr 2024, der bereits Hoffnungen auf eine dauerhafte Rückkehr geschürt hatte.