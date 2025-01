Celtic-Fans verhöhnen Prinz William im Stadion

Wie unter anderem der «Telegraph» berichtet, schallten dem britischen Thronfolger von den Rängen der Celtic–Anhänger bereits vor Anpfiff Schmähgesänge entgegen. «If you hate the Royal family, clap your hands» («Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in eure Hände») hallte es demnach durchs Stadion. Doch damit nicht genug: Auch Williams verstorbene Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926–1922) wurde in geschmacklosen Gesängen verhöhnt.