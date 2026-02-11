Cem Özdemir heiratet seine Partnerin Flavia Zaka

Grünen–Politiker Cem Özdemir (60) wird laut eines Berichts der "Stuttgarter Zeitung« seine Lebensgefährtin Flavia Zaka (40) heiraten. Die Trauung »im kleinsten Kreis" bestätigte eine Sprecherin Özdemirs. Dem Bericht nach soll die standesamtliche Trauung in Tübingen stattfinden und Oberbürgermeister Boris Palmer (53) soll sie im Rathaus vornehmen.
Nach Informationen des SWR wird die Hochzeit sogar schon in wenigen Tagen stattfinden. Das Paar soll sich den Valentinstag am 14. Februar als passenden Termin gewählt haben. Eine grosse Feier mit Freunden und Familien wird es erst später im Jahr geben, wie die Sprecherin dem Sender bestätigte. Das Paar bitte darum, seine Privatsphäre an diesem «für sie so bedeutenden Ereignis» zu respektieren.
Zweite Ehe
Özdemir heiratete 2003 die aus Argentinien stammende Journalistin Pia María Castro. Die beiden haben zwei Kinder. Ende 2023 gaben sie bekannt, dass sie seit einiger Zeit getrennt leben. Mit der Juristin Flavia Zaka soll er seit 2024 liiert sein.
Im Oktober 2024 verkündete Özdemir, bei der Landtagswahl in Baden–Württemberg als Spitzenkandidat der Grünen anzutreten. Als Nachfolger von Winfried Kretschmann (77) will er der nächste Ministerpräsident des Landes werden, die Wahl steht am 8. März an.