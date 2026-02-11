Cem Özdemir heiratet seine Partnerin Flavia Zaka

Nach Informationen des SWR wird die Hochzeit sogar schon in wenigen Tagen stattfinden. Das Paar soll sich den Valentinstag am 14. Februar als passenden Termin gewählt haben. Eine grosse Feier mit Freunden und Familien wird es erst später im Jahr geben, wie die Sprecherin dem Sender bestätigte. Das Paar bitte darum, seine Privatsphäre an diesem «für sie so bedeutenden Ereignis» zu respektieren.