Cem Özdemir: Seine neue Frau versteht sich gut mit seiner Ex

An seiner Frau liebe er «alles»: «Es ist nie langweilig mit ihr, wir können ewig reden. Sie ist voller Energie bei ihren Herzensthemen: In unserer Partnerregion Ontario hat sie als Juristin und Beraterin für Umwelt– und Menschenrecht für die kanadische Regierung und für NGOs gearbeitet, sich im Kampf gegen Frauenhandel engagiert.» Flavia fordere ihn, bringe ihn dazu, zu reflektieren, so Özdemir: «Natürlich ist sie mir die wichtigste Ratgeberin – auch weil sie meinen Blick weitet –, mich noch mehr für Bücher und Kultur begeistert. Sie hat sich im Kulturbereich schon ein Netzwerk aufgebaut, das beeindruckt mich.»