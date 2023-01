CES 2023: Die Trends der grössten US-Elektronikmesse in Las Vegas

Einsteigen, bitte

Sitzend verbringt man seine Zeit für gewöhnlich auch im Auto - und von denen gibt es auf der CES Jahr für Jahr mehr zu bestaunen. 2023 haben insbesondere Sony und BMW die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Japaner haben mit dem Afeela einen Prototyp vorgestellt, der in Kooperation mit Honda ab 2025 in den USA bestellt und ab 2026 ausgeliefert werden soll. 45 Kameras und Sensoren sind in dem Auto verbaut, die autonomes Fahren und die Interaktion mit Augmentierter Realität (AR) ermöglichen sollen. Ausserdem soll Afeela durch eine Media Bar an der Fahrzeugfront, in der Medieninhalte dargestellt werden können, mit der Aussenwelt kommunizieren können. Um den Pkw mit der nötigen Rechenleistung auszustatten, geht Sony eine auf Mobilität fokussierte Partnerschaft mit dem Chiphersteller Qualcomm ein.