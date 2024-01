CES 2024: Diese Trends beherrschen die Tech-Show in Las Vegas

Smartphone–Innovation

Traditionell spielen Smartphones auf der CES eine eher untergeordnete Rolle, doch auch hier schaffen es Hersteller immer wieder mit brandneuer Technik von sich reden zu machen. So kommt man 2024 erneut nicht an Samsung vorbei, das zu einem Hands–on an der neuesten Folding–Display–Technologie lädt. Obwohl die Koreaner mit dem Galaxy Z Flip bereits das beliebteste Foldable produzieren, scheint die Weiterentwicklung der Technologie auf Hochtouren zu laufen. Als Resultat präsentiert der Konzern in Las Vegas ein «Flex In And Out»–Display, das sich nicht nur auf– und zuklappen, sondern auch im Winkel von 360 Grad wieder schliessen lässt. Denkbar ist künftig also eine Art faltbares Tablet mit Bildschirmen auf beiden Seiten.