Reality-TV-Grösse und Star-Influencerin Kylie Jenner (25) begeisterte am Montag auf dem roten Teppich der Preisverleihung «Council of Fashion Designers of America Awards» (CFDA Awards) in New York City. Sie präsentierte sich in einem bodenlangen, asymmetrisch geschnittenen, schwarzen One-Shoulder-Kleid mit transparentem Oberteil und hohem Beinschlitz, das ihre schlanke Taille betonte.