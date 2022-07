Chadwick Boseman posthum erstmals für Emmy Award nominiert

Weitere Stars, die zum ersten Mal für den Emmy nominiert sind

Neben Boseman sind zahlreiche weitere Stars erstmals für einen Emmy vorgeschlagen - darunter unter anderem Elle Fanning («The Great»), Andrew Garfield («Under the Banner of Heaven») und Oscar Isaac («Scenes From A Marriage»). Selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama kann auf eine Auszeichnung hoffen. Er ist für die Doku-Reihe «Unsere wunderbaren Nationalparks» als bester Erzähler nominiert. Obama muss sich unter anderem gegen Sir David Attenborough («The Mating Game») und Lupita Nyong'o («Serengeti II») behaupten.