Chadwick Boseman posthum mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Bosemans Ehefrau Taylor trat schliesslich als Letzte auf das Podium und hielt eine bewegende Rede zu Ehren ihres verstorbenen Mannes. «Chad, heute würdigen wir dein künstlerisches Lebenswerk. Wir würdigen dein Können, dein Engagement und festigen dein Vermächtnis als Held und Ikone», sagte sie. «Du hast ein ehrenhaftes Leben geführt. Du warst ebenso brillant wie schön und ebenso mutig wie gütig. Wir lieben dich, wir vermissen dich und wir danken dir.» Anschliessend bat sie die Brüder ihres Mannes, Derrick und Kevin Boseman, bei der Enthüllung des Sterns zu helfen.