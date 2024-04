«Challengers»: Ein verschwitztes, heisses Tennis-Liebesdreieck

Die Dreiecksbeziehung und das gegenwärtige Tennis–Match gehen dabei Hand in Hand: Ist der eine Spieler im Satz vorne, hat er im Rückblick Glück in der Liebe. Verliert er im Spiel, so entwickelt sich die Beziehung gegenteilig. Und so spielen die beiden vier Sätze – bis es zum «Deuce» kommt. Guadagnino ist bekannt für seine Fähigkeit, die banalsten – oder gar unappetitliche – Situationen darstellen zu können, als seien sie die ästhetischste oder erotischste Sache der Welt. Was ihm in «Call Me by Your Name» mit der berüchtigten Pfirsich–Szene gelang, wiederholte er in «Challengers» nun mit Churros und Schweisstropfen.