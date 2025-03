«Champagne Cheeks»: Der Beauty-Trend für den Frühling

Bei den «Champagne Cheeks» handelt es sich um einen subtilen und gleichzeitig eleganten Look. Wie das Magazin «Byrdie» schreibt, ist es vor allem die Farbe, die bei dieser Art von Make–up eine Rolle spielt. Es ist ein pfirsichfarbener Orangeton, der auf der Haut fast wie Champagner wirkt. Statt einem knalligen Rouge in Rosa oder Rot wird hier also eher auf einen sanfteren Ton gesetzt. Trotzdem gilt: je mehr Rouge, desto besser.