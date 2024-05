Champions League: Bayerns bittere Pleite beschert DAZN Traumquoten

So ermittelte die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK, dass allein im linearen Kanal DAZN 1 HD durchschnittlich rund 410.000 Menschen ab 21 Uhr das CL–Rückspiel der beiden Topclubs verfolgten. Dies entsprach – für einen Pay–TV–Sender durchaus respektablen – 3,8 Prozent in der Zielgruppe sowie 2,0 Prozent der Gesamtreichweite. Und es beinhaltet noch nicht die Abrufzahlen der DAZN–App, die in der Regel den Grossteil ausmachen.