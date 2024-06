Champions League: Das Finale live im Free-TV und Stream

Die bisherigen europäischen Endspiele gegen deutsche Gegner konnte Real Madrid beide gewinnen: 1960 fegte man Eintracht Frankfurt mit 7:3 vom Platz, 2002 bezwangen die Madrileños Bayer Leverkusen mit 2:1 – DAZN–Experte Ballack stand in diesem Spiel auf dem Feld. Das letzte europäische Finale das Real Madrid verloren hat, ist jedoch lange her: 1981 verlor man 0:1 gegen den FC Liverpool. Seither steht eine makellose Bilanz von acht Endspielen in der Champions League und acht Siegen zu Buche. Immerhin macht der direkte Vergleich dem BVB etwas Hoffnung (drei Siege Dortmund, fünf Unentschieden, sechs Siege Madrid). Weil allerdings im Fussball am Ende alle Statistik Makulatur ist, hilft am Samstagabend nur eines: Einschalten!