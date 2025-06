In der Münchner Allianz Arena

Champions-League-Finale: Auftritt von Linkin Park heizt Gemüter an

Vor dem Champions–League–Finale zwischen Paris Saint–Germain und Inter Mailand heizten Linkin Park in München ein. Während Fans in sozialen Medien weitgehend schwärmten, übte Fussball–Legende Marco van Basten harsche Kritik. Grosser Applaus blieb in der Allianz Arena ebenfalls aus.