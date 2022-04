Chanel-Klassiker: Erlebt Tweed 2022 ein Comeback?

Tweed im Jahr 2022 stylen

Heute geht es beim Styling etwas moderner zu: Bei der Show in Paris präsentierte Virigine Viard unter anderem eine modern geschnittene schwarz-weisse Bomberjacke zusammen mit einem weissen, schlichten Rollkragenpullover und einer Art Pluderhose aus fliessendem Stoff. Ausserdem gab es einen enganliegenden Midi-Rock aus Tweed zu sehen und Tweed-Kleider in den verschiedensten Variationen. Oftmals in Kombination mit dicken Strumpfhosen in aktuellen Trendfarben oder den brandneuen und gefeierten Chanel-Regenstiefeln. Den Abschluss der Fashion Show bildete ein schwarzes, elegant und eng geschnittenes Bustierkleid.