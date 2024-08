Channing Tatum hat Angst: Wie reagiert seine Tochter auf «Magic Mike»?

Channing Tatum (44) fürchtet sich vor dem Tag, an dem seine Tochter Everly (11) ihn zum ersten Mal in den «Magic Mike»–Filmen sehen wird. In der erfolgreichen Reihe spielte der 44–Jährige einen Stripper. «Es wird schrecklich sein», erklärte er in der Talkshow «Late Night with Seth Meyers». Die Filme sind von seinen eigenen Erfahrungen als Stripper inspiriert.